В Татарстане около 1 тыс. волонтеров помогают вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказала замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Многие татарстанцы были готовы физически помогать вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР внутри региона, но было помогать некому. Но сейчас они приехали, причем среди них как пожилые люди, так и дети. Каждый из них требует особой специфики волонтерской помощи. Я думаю, что 1 тыс. волонтеров у нас точно будет», — отметила собеседник.

При этом она подчеркнула, что с молодежью, прибывшей из ЛНР и ДНР, также будет проведена работа по линии Минмолодежи РТ. Сейчас им дадут какое-то время для того, чтобы прийти в себя после переезда и освоиться, затем в течение недели начнут организовывать различные мероприятия и мастер-классы.

«Я думаю, что уже завтра-послезавтра мы выйдем с каким-то тестовым мероприятием, посмотрим, что им действительно интересно, затем будем исходя из этого строить график», — заключила Кондратьева.

Более подробно о том, как в Казани встречали вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР, читайте в материале «Татар-информа».