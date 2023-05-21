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В Татарстане ограничили завоз пчел с юга из-за угрозы нового заболевания
В Татарстане ограничили завоз пчел с юга из-за угрозы заражения насекомых тропилелапсозом. Об этом рассказал «Татар-информу» ведущий советник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Алмаз Гамиров.
«Угрозу представляет новый клещ — тропилелапс дареа, который вызывает заболевание тропилелапсоз. Проблема заключается в том, что нет лечения, это новая болезнь. Но пока завоза не было», — сообщил спикер.
В республике ситуация с заболеваемостью пчел стабильная, отметил Гамиров. По его словам, в настоящее время основная болезнь, которая поражает пчел, — варроатоз.
«Это заболевание, вызываемое клещами. Есть разные методы использования препаратов для предотвращения распространения данной болезни», — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что пчеловоды хотят отказаться от химических препаратов в пользу биологических. «Ждут эффективных препаратов, которые борются так же эффективно с этим заболеванием, как и химические», — подчеркнул Гамиров.
Полностью интервью Алмаза Гамирова «Лимонад из меда и глэмпинги с апидомиками: как в Татарстане будут развивать пчеловодство» можно прочитать на сайте «Татар-информа».
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