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В Татарстане официально открыты свыше 50 пляжей
По состоянию на 2 июля в Татарстане работает 51 обустроенный пляж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Всего на территории Республики Татарстан в этом году спланировано открытие 61 официального пляжа.
Накануне Роспотребнадзор РТ назвал восемь пляжей Татарстана, где опасно купаться. По микробиологическим показателям неудовлетворительный результат выявили на казанском пляже «Нижнее Заречье» и городских пляжах в Набережных Челнах, Альметьевске, Мензелинске, Тетюшах, а также на пляже «Аквапарк» в поселке городского типа Карабаш Бугульминского района и на набережной «Солнечный Ик» в Муслюмово.
По санитарно-химическим показателям не соответствуют два пляжа в Казани – «Нижнее Заречье» и «Локомотив».
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