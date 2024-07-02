Роспотребнадзор РТ назвал 8 пляжей Татарстана, где опасно купаться

По состоянию на 1 июля качество воды не соответствует требованиям в восьми пляжах Татарстана. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

По микробиологическим показателям неудовлетворительный результат выявили на казанском пляже «Нижнее Заречье» и городских пляжах в Набережных Челнах, Альметьевске, Мензелинске, Тетюшах, а также на пляже «Аквапарк» в поселке городского типа Карабаш Бугульминского района и на набережной «Солнечный Ик» в Муслюмово.

По санитарно-химическим показателям не соответствуют два пляжа в Казани – «Нижнее Заречье» и «Локомотив».

«Пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по паразитологическим и вирусологическим показателям, не зарегистрированы», – уточнили в ведомстве.

Администрациям районов и ответственным юридическим лицам санитарные врачи направили предложения об установке аншлагов о запрете купания.

«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», – подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора.