«В Татарстане одна из самых высоких выплат»: как заключить военный контракт в Казани

Два года исполнилось Центру оформления на военную службу по контракту «Батыр» в Казани. За это время через него прошло около 10 тыс. человек. О том, как можно заключить контракт за один день, – в материале «Татар-информа».





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Любой может стать военным за один день»

Центр оформления на военную службу по контракту «Батыр» работает с 27 июня 2023 года. За все время к его услугам обратились около 10 тыс. человек, сообщил журналистам руководитель «Батыра» Владислав Кузнецов.

Подписать контракт в центре «Батыр» может любой – как жители Татарстана, так и жители других регионов и даже стран. Приезжим предоставляется гостиница, где они живут до момента отправки к месту прохождения службы.

Руководитель центра напомнил, что минимальный пакет документов для заключения контракта: паспорт, ИНН, СНИЛС, а также документы о образовании и свидетельство о рождении всех несовершеннолетних детей. В список необходимых документов также входит и военный билет. Однако если он утерян или человек военную службу не проходил, то прямо в центре «Батыр» военный билет можно восстановить или сделать новый.

«На сегодняшний день мы добились того, что процедура оформления на военную службу по контракту проходит в течение одного дня. То есть если кандидат приходит к нам утром, то днем он проходит медицинскую комиссию – медосмотр по зеленому коридору занимает час или полтора. Столько же времени занимает заполнение кандидатом анкеты, написание им автобиографии, послужного списка. После этого мы формируем личное дело и передаем его на пункт отбора. То есть уже вечером или в крайнем случае на следующий день кандидат становится военнослужащим по контракту», – рассказал Кузнецов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«В Татарстане одна из самых высоких выплат по всей России»

Примерно через неделю после заключения контракта военнослужащий зачисляется в списки части. Сразу после этого бойцу приходят первые выплаты.

«В Татарстане одна из самых высоких выплат по всей России. При заключении контракта общая сумма выплат составляет 2,5 млн рублей. 400 тыс. платит министерство обороны и 2,1 млн – Правительство Республики Татарстан», – пояснил Кузнецов.

При этом минимальная зарплата военнослужащего в самой низкой должности «стрелка» – 210 тыс. рублей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Подписавшим контракт спишут долги на 10 млн»

Руководитель центра напомнил, что военнослужащие имеют право на кредитные каникулы. Они позволяют участнику СВО или членам его семьи временно приостановить платежи по кредиту или займу.

Есть договоренности с Федеральной службой судебных приставов.

«Граждане, в отношении которых возбуждено исполнительное производство по долговым обязательствам, при подписании контракта могут списать до 10 млн рублей», – проинформировал Владислав Кузнецов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Иностранцы после подписания контракта могут получить российское гражданство

Контракт могут заключить не только граждане России. Те, кто прибывает из-за рубежа, тоже могут стать военнослужащими и получить российское гражданство.

«Буквально на этой неделе наш президент Владимир Владимирович Путин подписал Указ о том, что мы открываем работу по набору военнослужащих по контракту из числа лиц, не имеющих гражданства. В дальнейшем у военнослужащего появляется право на получение гражданства РФ», – заявил Кузнецов.

«Уголовное дело приостанавливается на время службы»

Подписать контракт с Минобороны также могут и люди с судимостью или даже те, кто еще находится под следствием. Человек, находящийся под следствием, но чья свобода не ограничена, может сам прийти в центр «Батыр» или пункт отбора на военную службу для заключения контракта.

«Мы работаем как с подследственными гражданами, так и с подсудимыми. С теми, кто находится в местах лишения свободы, мы также проводим те же процедуры, такие как медкомиссия и заполнение документов. При этом уголовное дело приостанавливается на то время, что человек служит. При получении государственной награды судимость может быть погашена», – рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани, подполковник Андрей Козлов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Кто не может заключить контракт?»

Однако есть категории граждан, которые контракт заключить не могут. К ним относятся носители хронических заболеваний, например, туберкулеза и ВИЧ. Препятствием для заключения контракта также могут стать и судимости по некоторым статьям. Нельзя заключать контракт стоящим на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах.

«Основанием для отказа желающему заключить контракт могут стать судимости по таким статьям, как участие в организованной преступной группировке, совершение насильственных действий сексуального характера в отношении совершеннолетних, а также статьи, связанные с терроризмом и экстремизмом», – предупредил Козлов.

«Правительство республики откликается на любую просьбу бойцов»

Сегодня в Центре оказались трое товарищей из Новосибирска. В Казань они приехали отдохнуть, однако увидели рекламу «Батыра» и приняли решение заключить контракт.

«Сейчас мне 19 лет. Сюда приехал отдохнуть, только окончил колледж, получил диплом. Здесь мы с друзьями увидели рекламу центра «Батыр», решили, что все равно придется служить в армии. К тому же в Татарстане одни из самых высоких выплат и лучших условий заключения контракта. Если повезет и все будет хорошо с билетами, то уже завтра уеду к месту прохождения службы», – поделился Максим Курасов.

После подписания контракта республика продолжает следить за службой бойцов, подписавших контракт в Татарстане.

«Правительство республики реагирует на любое обращение бойцов, отправляет гуманитарную помощь, оказывает всяческую поддержку», – рассказал Владислав Кузнецов.