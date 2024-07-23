В Татарстане оценили ход ремонта объектов инфраструктуры и различных учреждений

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Татарстане продолжаются проверки работ по капитальному ремонту, организованных в рамках народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

В частности, глава Бугульминского района РТ и секретарь местного отделения партии Линар Закиров и депутат фракции «Единая Россия» в Совете района Радик Галиуллин оценили, как ведутся работы на территории муниципалитета.

В 2024 году Бугульминский район участвует в федеральных и республиканских программах по 21 направлению. Всего здесь до конца текущего года построят и отремонтируют 150 объектов. Также будут приведены в порядок дороги на сумму более 300 млн рублей.

«Отремонтируем 26 многоквартирных домов, благоустроим 25 дворовых территорий, построим два ФАПа, приведем в порядок общежития двух образовательных учреждений, проведем капитальный ремонт детского сада, продолжим преображение нашей центральной районной больницы. Кроме того, в этом году планируется сдача двух многоквартирных домов на улице Никитина», — заметил Линар Закиров.

В начале лета стартовало благоустройство территории на улице Ленина. В сквере у Дворца молодежи создадут пешеходные зоны, площадь со сценой и амфитеатр, установят малые архитектурные формы и фонари. Также будет обустроен пешеходный переход по улице Горького рядом с домом №17 с установкой дорожных знаков и организацией искусственных неровностей. Реконструкция ждет и мост по улице Сокольская.

«Поставил задачу перед подрядными организациями четко соблюдать график и пристально следить за качеством работ, ведь все объекты очень важны для бугульминцев», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

В Набережных Челнах депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина ознакомилась с ходом капитального ремонта спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийский». Она была возведена в 1980 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалась.

«Школой олимпийского резерва подготовлены чемпионы и призеры Европы и мира, участники Олимпийских и Паралимпийских игр, сотни мастеров спорта по четырем основным видам спорта: плавание, акробатика, бокс и дзюдо. Жители города неоднократно просили о масштабной реконструкции учреждения, и теперь мечты претворяются в жизнь. В новом учебном году обновленный спорткомплекс станет прекрасным подарком для юных челнинцев», — сказала парламентарий.

На данный момент тут приводят в порядок фасад, обустраивают входную группу, устанавливают витражи, монтируют окна и двери, укладывают внутренние инженерные сети, теплые полы, ведут водоподготовительные работы в бассейне и отделочные работы. Финансирование составляет около 365 млн рублей бюджетных средств. Капремонт выполнен уже на 90%.

В Атнинском районе РТ представители «Единой России» в лице депутатов Большеатнинского сельского поселения во главе с заместителем руководителя исполкома поселения Резедой Маликовой узнали о ходе капитального ремонта Ново-Юльбинского ФАПа. Здание начали приводить в порядок в мае, это стало возможным благодаря народной программе.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» фельдшерско-акушерский пункт полностью преобразится. До ремонта в ФАПе было только печное отопление, а санузел находился на улице. Теперь здесь поменяли электропроводку, возвели пристрой, который увеличил площадь здания, ввели коммуникации. Теперь все удобства будут внутри, в том числе и горячая вода. Стен утеплены и облицованы, окна, двери и крыша заменены. Продолжаются внутренние отделочные и наружные изолирующие работы, а также благоустройство территории. К ФАПу прикреплены 65 человек.

В Мамадыше кандидат в депутаты города и руководитель исполкома Мамадышского района Вадим Никитин осмотрел здание детской школы искусств имени композиторов Яруллиных. Здесь организован капитальный ремонт. Масштабные изменения производятся по национальному проекту «Образование». Сейчас проходит второй этап работ, он охватывает верхний этаж здания.

В сентябре сюда придут около 300 учащихся, а с ними и молодой педагог по фортепиано. По словам директора учреждения — активистки партии «Единая Россия» Ольги Хасановой, коллектив особо оценил возможность высказать пожелания при начале работ. Педагоги выбрали цвет стен, по их советам некоторые помещения объединили и создали новые просторные кабинеты. Иначе теперь выглядит и школьный музей — экспонаты можно рассмотреть еще на пороге хранилища. Самый большой объем работ пришелся на Голубой зал, где не только обновили стены, потолки и пол, систему отопления, но и изменили высоту сцены, чего давно ждали в детской школе искусств.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.