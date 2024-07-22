В Татарстане проверили ход капремонта объектов здравоохранения и образования

Пристрой к лицею «Алгоритм» в деревне Куюки

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Татарстане продолжаются проверки социально важных объектов, которые возводятся или обновляются по народной программе партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

В частности, в Альметьевском районе РТ его глава и секретарь местного отделения партии Тимур Нагуманов побывал на нескольких стройплощадках. Сначала он осмотрел здание общежития торгово-экономического техникума, где ведутся работы по обновлению фасада и ремонту внутри здания, а также благоустройству территории. Перед общежитием оборудован входной узел, рабочие занимаются чистовой отделкой и монтируют электрику. К началу нового учебного года объект должен быть введен в эксплуатацию.

Общежитие Альметьевского торгово-экономического техникума

«В целом темпы работ неплохие. Производится демонтаж, будет обновлена входная группа, установлен пандус для безбарьерного доступа. Обновляется и спортивный зал. Отдельная благодарность компании „Татнефть“ и Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову за поддержку в реализации этого важного проекта», — заметил руководитель муниципалитета.

Ремонт дорожного покрытия на улице Чернышевского

Он также проверил, как организован ремонт дорожного покрытия на улице Чернышевского. Здесь специалисты уже провели фрезерование старого дорожного покрытия и демонтаж бортовых камней на участке от проспекта Габдуллы Тукая до улицы Чехова. Всего тут обновят 11 182 кв. метра дорожного полотна на отрезке от проспекта Г. Тукая до улицы Радищева. После завершения работ нанесут дорожную разметку и установят знаки.

«Если не помешает погода, уже к концу августа достигнем 100-процентной готовности улицы Чернышевского», — отметил Нагуманов.

Параллельно продолжается ремонт и строительство объектов сельской инфраструктуры Альметьевского района, в том числе — связанных с медициной. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» за пять лет введено семь новых и отремонтировано десять существующих объектов.

Новый ФАП в деревне Дальняя Ивановка

В этом году капитально ремонтируют ФАПы в селах Нагорное, Холодная Поляна и Старая Михайловка. Ремонт идет и во врачебной амбулатории в селе Ямаши, а в деревне Дальняя Ивановка возводят новый фельдшерско-акушерский пункт. Он будет обслуживать 257 жителей деревень Дальняя Ивановка, Багряж-Никольское и Малый Багряж. Строительство и ремонт медицинских учреждений в сельских поселениях улучшает доступность и качество медицинских услуг, включая диспансеризацию, вакцинацию и ЭКГ-исследования.

«Основная наша задача — обеспечить квалифицированной и оперативной медпомощью жителей даже самых отдаленных поселений. На должном уровне поставлена работа и нашего партийного десанта „Единой России“. Каждый социальный объект, где ведется строительство и ремонт, находится под чутким контролем единороссов», — заверил Тимур Нагуманов.

Пестречинская школа №1

В Пестречинском районе РТ партдесант посетил объекты образования. В Пестречинской школе №1, которая носит имя Героя России и своего выпускника Ивана Додосова, организован второй этап капитального ремонта в рамках народной программы «Единой России».

В прошлом году был приведен в порядок основной блок образовательного учреждения, в этом году настал черед дополнительного блока. Здесь расположены кабинеты ОБЖ, технологии, центра «Точка роста» и дополнительного образования, а также спортивный зал.

Пестречинская школа №1

С происходящим здесь ознакомились глава муниципалитета и секретарь местного отделения партии Раис Сулейманов и депутат Государственной Думы России Марат Нуриев.

Объект находится в высокой степени готовности: заменена кровля, обустроен вентилируемый фасад, полностью привезена необходимая мебель. Завершаются отделочные работы в самом здании. До 1 августа предполагается провести уборку и расстановку мебели.

На территории школы обустраивают спортивную площадку, устанавливают забор и ремонтируют дорогу. Эти работы будут завершены до 15 августа.

Пристрой к лицею «Алгоритм» в деревне Куюки

Кроме того, 1 сентября готовится принять школьников пристрой к действующему лицею «Алгоритм» в деревне Куюки. Дополнительный корпус состоит из четырех этажей, он предназначен для размещения начальной школы на 618 мест. Здание готово на 85%. В корпусе будут свой пищеблок, интерактивный зал, учебные кабинеты, кабинеты психолога и другое.

Директор лицея Лариса Глибина пояснила, что в школе набраны 14 первых классов, а это более 400 детей. «Заявления еще поступают. Мы принимаем всех проживающих в данном поселении. Вопрос потребности педагогических кадров для начальной школы решен — все набранные классы обеспечены учителями», — сообщила она.

Пристрой к лицею «Алгоритм» в деревне Куюки

Объект возводится по национальному проекту «Образование». Объем финансирования составил 519 млн рублей.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».