Проект питерских архитекторов по реновации здания в центре Казани признан лучшим

В Татарстане объявлен победитель III Всероссийской архитектурной биеннале, им признан авторский коллектив Katarsis Ab из Санкт-Петербурга. Архитекторы предложили лучший вариант реновации пустующего здания и благоустройство прилегающего участка на улице Московская в центре Казани. Итоги конкурса сегодня сообщил организатор мероприятия — Фонд «Институт развития городов РТ».

«В рамках темы биеннале „Рабочее пространство будущего“ перед конкурсантами ставились задачи по реконструкции существующего недостроенного здания в самом центре Казани, а также проектированию нового объекта и планированию благоустройства прилегающей территории. В финал конкурса попали 30 проектов. Финалисты представили на суд международного жюри свои предложения по перевоплощению участка площадью 17 289 кв. метров в инновационный рабочий квартал в центре Казани», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь фонда Диляра Галеева.

Концепция победителя предполагает, что офисное пространство будущего трактуется как часть разнообразной, интересной и живой городской среды. Новая застройка на участке организована таким образом, что создает систему камерных внутриквартальных площадей.

Со стороны улицы Камала небольшую пьяццу с фонтаном — символом квартала — формируют два трехэтажных дома, объединенных галереями, и отдельно стоящий дом по юго-западной границе участка. Вторые и третьи этажи занимают апартаменты, а на первых этажах всех зданий размещаются кафе и рестораны с выходами в галереи.

По мысли авторов концепции, существующее здание конструктивно сохраняется с изменениями планировочной и фасадной логики. Объект превращается в центр, совмещающий закрытую деловую функцию, общественно-образовательный кластер и коммерческие помещения — в основном рестораны. Авторы концепции рассмотрели соседний участок. По их мнению, здесь возможно строительство детского центра при медресе.

Проект победителя будет рассмотрен к реализации. Так как проектируемый объект находится в историческом центре Казани, утверждение планов реновации выбранной территории требует обязательного согласования с Правительством Республики Татарстан и мэрией.

«Потенциал реализации проектов победителей будет обсуждаться с ними в рабочем формате. После чего Правительство Республики Татарстан совместно с собственником объекта, компанией ASG, озвучит свое финальное решение, а также план его реализации. Традиционно победители и призеры биеннале получают большое количество предложений после объявления результатов, которые позволяют им реализовать свои идеи не только на объекте рассмотрения в рамках конкурса, но и на других перспективных объектах», — отметила собеседница агентства.

В отборочном туре участвовало 620 проектов из 16 стран и 92 городов. Дирекция Биеннале получила заявки от молодых (до 35 лет) русскоязычных архитекторов из России, стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной Америки и Ближнего Востока. Географический охват участников расширился более чем на треть по сравнению с предыдущим конкурсом. В финал было отобрано 30 заявок.

Второе место занял авторский коллектив «.ket + Дарья Гридина» из Москвы, третье место — «SKNYPL + Владислав Капустин» также из столицы России. Специальным призом награждена студия Tiarch (КГАСУ) из Казани.

Организатором биеннале выступили Минстрой России и Правительство РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что пустующее здание на Московской, 52 требует новых архитектурных решений.