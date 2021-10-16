Инновационный бюротель: архитекторы трех стран решат судьбу старинного особняка в Казани

В Казани создадут новое пространство будущего, для его проектирования выбрано здание XIX века на улице Московской, более известное как «Дом Бондарева». Инвестор рассказал ИА «Татар-информ», почему решил довериться молодым архитекторам, по какой причине здание пустовало с 2013 года и какова проблематика данной территории.

Почему инвестор вообще решил довериться молодым архитекторам?

В последние дни сентября в Казани прошла сессия Третьей российской молодежной архитектурной биеннале. Темой конкурса в этом стало «Рабочее пространство будущего». Для проектирования выбрано здание на улице Московской, 52.

«Одним из наиболее важных вопросов стал формат рабочего пространства. Лично я убежден в том, что „рабочее пространство будущего“ означает не только офис — скорее, речь идет о различных комбинациях рабочих, жилых и общественных пространств, и мне очень интересно, какие аргументы приведут участники конкурса в пользу тех или иных сочетаний функций. Перезагрузка формата офисного центра — вот в чем сегодня остро нуждается постпандемийный мир, и кому, если не молодежи, предлагать идеи, способные изменить привычный взгляд на вещи, здания и пространства», — отметил председатель жюри архитектурной биеннале Сергей Чобан.

Собственник объекта — генеральный директор инвестиционной группы компаний ASG Ринат Аисов в разговоре с ИА «Татар-информ» отметил, что ASG всегда открыта к сотрудничеству с молодыми архитекторами.

«Участие в биеннале ещё раз подтверждает это. Нам, как собственнику здания, участие в этом конкурсе даст возможность сравнить разные взгляды на использование объекта и выбрать наиболее оптимальный во всех отношениях вариант для реализации, развить территорию, сделать ее органичной и востребованной», — поделился он.

Организатором биеннале выступили Минстрой России и Правительство РТ. Цель — развитие урбанистической культуры в России и привлечение внимания общественности к тенденциям в сфере современной российской архитектуры. Именно здесь, молодые и талантливые архитекторы могут быть замеченными и услышанными.

Всего отбор прошли 30 заявок. Это как индивидуальные архитекторы, так и коллективы. Как сообщают организаторы, всего в отборочном туре приняли участие архитекторы из 16 стран и представили на суд жюри 620 проектов.

Здание на Московской требует новых архитектурных решений

Конкурсный объект — здание на улице Московской не является памятником старины или архитектуры. Сейчас оно не эксплуатируется.

Изначально «Дом Бондарева» планировалось использовать как торговый центр. Его площадь составляет 17,3 тыс. квадратных метров, прилегающая территория — 0,95 га. Архитектором здания является Петр Романов, который в 1870–1897 годах был старостой храма Московских Чудотворцев Раифского Богородицского мужского монастыря. Романов — автор 130 построек в Казани, в том числе Апанаевской мечети, медресе «Касимия» и «Марджания». Шесть его зданий внесены в перечень объектов культурного наследия местного значения.

Казанские краеведы утверждают, что дом №52 принадлежал А. И. Бондареву, однако сведений о нем крайне мало. Известно, что по соседству с ним жили известные купеческие династии того времени — Юнусовы, Апанаевы, Казаковы, Усмановы.

Территория, на которой расположен объект для проектирования, является частью туристической зоны — самого большого квартала с исторической застройкой в центре Казани, где находятся основные достопримечательности: Юнусовская площадь, Дом Шамиля с музеем Тукая, Дом Апанаевых, Мечеть Марджани и театр имени Галиаскара Камала. Все архитектурные сооружения в этой зоне имеют ограничения по высотности застройки в 3-5 этажей.

Здание Московской, 52 не эксплуатировалось с 2013 года. В 2009 году был взят курс Правительства РТ на реконструкцию исторического центра. Благодаря поручениям Президента РТ Рустама Минниханова в центре Казани началась работа по воссозданию десятков объектов. Также была поставлена задача по застройке пустырей. Стартовали работы и в «Дом Бондарева». Архитектором данного объекта выступил известный в Казани Александр Дембич, который в ходе проектирования нового объекта фактически восстановил фасады утраченных зданий начала ⅩⅩ века.

К моменту полного завершения внешних работ у ASG появились новые проекты: реконструкция объектов в историческом центре и возрождение дворянских усадеб Московской области.

«Мы были вынуждены перераспределить финансовые потоки на более приоритетные объекты, направить средства на противоаварийные, реставрационные работы на объектах культурного наследия. Приступить к завершению работ на Московской, 52 предполагалось после высвобождения достаточного количества средств», — рассказал собственник объекта.

По его мнению, «Дом Бондарева» органично вписывается в новую повестку, но требует нового взгляда, архитектурных решений. В связи, с чем и было принято решение об участии в III Российской архитектурной молодежной биеннале.

«Мы уверены, что зданию нужны инновационные идеи, которые принесут не только финансовую успешность проекту, но и позволят этой территории стать точкой притяжения для жителей города и гостей столицы», — уверен Ринат Аисов.

Бюротель — отель для жизни и работы

Организаторы биеннале рассказали, каким вариантам при проектировании объекта отдается предпочтение: прежде всего, это офисы, коворкинг и торговые помещения.

«Есть общие пожелания: сохранение торговых зон в цокольном помещении и на первом этаже, организация рабочих пространств (офис, коворкинг) с локальным расположением зон общественного питания (фудкорт, ресторан) на втором и третьем этажах с возможностью отдельного входа», — отмечают организаторы.

Так, пустующее здание на улице Московская, 52 может превратиться в «бюротель» — отель, куда могут приезжать сотрудники компаний чтобы жить и работать. Также предполагается, что офисы и жилые помещения будут не разделены, а представят взаимодополняющий комплекс с включением кафе, ресторанов, конференц-зон и магазинов.

Аисов не исключает возможность привлечения частных инвесторов, готовых войти в проект под разработанную участниками биеннале концепцию. «Наиболее интересные проекты будут проанализированы с точки зрения требуемых инвестиций, экономики объекта и будут рассматриваться варианты самостоятельных инвестиций ASG с целью осуществления арендной деятельности либо привлечения частных инвесторов готовых зайти в проект под разработанную концепцию», — отметил он.

По словам генерального директора ASG, будет оцениваться и экономическая эффективность конкурсных проектов.

«Безусловно, расчет необходимых инвестиций на реконцепцию и ввод в эксплуатацию, а также строительство нового объекта будет производиться исходя из проектных решений предложенных участниками, в том числе будет оцениваться и их экономическая эффективность. То есть, допустимый объем дополнительных инвестиций в существующий объект и новое строительство будет определяться потенциальной доходностью, которую данные объекты смогут генерировать», — пояснил Аисов.

Основные ориентиры для участников — действующие нормативы градопроектирования на территории исторического центра, задание биеннале и характеристики уже существующего объекта. Участникам выдано техническое задание. В нем выделена приоритетность при выборе вида работ: строительство нового здания с офисными пространствами, реконструкция существующего здания с изменением объемно-планировочного решения и внешнего облика, интеграция и функциональная взаимосвязь нового объекта и существующего здания, благоустройство прилегающей̆ территории.

Основные характеристики: предельная высота объекта нового строительства (согласно действующим ограничениям зон охраны объектов культурного наследия) — 17 метров, оптимальная площадь объекта нового строительства составляет 15-20 тыс. квадратных метров, площадь территории для нового строительства — 0,95 га.

Основная проблематика территории

Конкурсная территория расположена в центре деловой, торговой и культурно-развлекательной жизни города — Старо-Татарской слободе, на исторически сложившемся торговом месте, в районе пересечения улиц Московская и Галиаскара Камала.

Территория интегрирована в транспортный каркас — расположена в непосредственной близости от трех вокзалов: железнодорожного, речного и автобусного, на одной из оживленных магистралей города, вблизи остановок наземного пассажирского транспорта. Станция метро «Площадь Тукая» располагается в пятнадцатиминутной пешеходной доступности.

Территория находится на пересечении многих туристических маршрутов, в непосредственной близости от корпусов ведущих высших учебных заведений, административных и коммерческих центров. На весь участок распространяются ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Существующий объект имеет сложную пространственно-функциональную структуру и переменную этажность. Торговая зона расположена на всех этажах здания, на 3 этаже расположена административно-управленческая зона.

С дворовой стороны предусмотрен сквозной проезд, с выездом на улицы Галиаскара Камала и Московскую, который обеспечивает заезд на паркинг и загрузку товарами в торговую часть здания. Служебные входы здания также предусмотрены со стороны дворовой части.

Концептуальный проект должен иллюстрировать представление финалиста о том, каким образом в целях создания «рабочего пространства будущего» можно трансформировать существующее здание, создать новый объём, интегрированный в исторический и градостроительный контекст.

География архитекторов-финалистов весьма обширна. Над проектом работают молодые люди из Германии, Канады, а также из 10 городов России: Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Воронежа, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Ярославля, Тюмени, Вологды, Владикавказа. Проекты должны быть готовы к концу октября. Победители станут известны в конце ноября.

В жюри биеннале вошли эксперты мировой и российской архитектуры: британский архитектор Асиф Хан, управляющий партнер бюро LANGHOF Кристоф Лангхоф, основательница архитектурного бюро Veech Х Veech GmbH Маша Виич-Космачева, а также победители предыдущей биеннале — Александр Аляев, творческое объединение «Лето», представители бюро КБ «11» и MEGABUDKA.

Директором Третьей Российской молодежной архитектурной биеннале выступит Помощник Президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова.