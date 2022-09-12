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Ру Тат
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Общество
12 сентября 2022  12:50

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков в -2 градуса

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Завтра, 13 сентября, ночью и утром на территории Татарстана местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до 2 градусов ниже нуля. Предупреждение об этом распространил Гидрометцентр РТ.

Кроме того, в ночные и утренние часы местами по региону, включая Казань, опустится туман, отмечают синоптики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по предварительным прогнозам метеорологов на этой неделе в Татарстане должно потеплеть до +18 градусов.

#штормовое предупреждение #заморозки #туман
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