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ГИБДД Татарстана обратила внимание водителей на ухудшение погоды
По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 января в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Возможны метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный ветер порывами до 23 м/с.
Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.
Водителям следует увеличить дистанцию между авто, а также избегать опасных маневров и резких торможений – снижайте скорость плавно. По возможности откажитесь от дальних поездок.
При возникновении внештатной ситуации на дороге обращайтесь в Госавтоинспекцию по номеру 8(843)5 333 888.
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