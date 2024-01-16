ГИБДД Татарстана обратила внимание водителей на ухудшение погоды

По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 января в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Возможны метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный ветер порывами до 23 м/с.

Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

Водителям следует увеличить дистанцию между авто, а также избегать опасных маневров и резких торможений – снижайте скорость плавно. По возможности откажитесь от дальних поездок.

При возникновении внештатной ситуации на дороге обращайтесь в Госавтоинспекцию по номеру 8(843)5 333 888.

