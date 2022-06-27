В Татарстане объявлен open-call среди архитектурных бюро для проектирования парков

Возможность присоединиться к созданию общественных пространств в Татарстане появилась у архитекторов, менеджеров, социологов, дендрологов и всех, кто считает свою специализацию близкой к развитию общественных пространств. Фонд «Институт развития городов РТ» объявил open-call среди архитектурных бюро и специалистов по развитию городской среды.

Прошедшие отбор кандидаты займутся проектированием, созданием и обновлением парков, скверов, набережных и улиц Татарстана. Проекты будут реализованы уже в 2023 году.

Для кандидатов нужно быть готовыми к выездам на территорию, так как авторские надзоры и личное общение с местными жителями является неотъемлемой частью работы. В результате участники смогут посетить образовательную сессию, где эксперты республики расскажут про принципы и приемы работы; разработать архитектурный проект будущего общественного пространства самостоятельно или в составе архитектурных бюро; стать частью формирования городской среды в поселениях республики.

Молодые архитектурные бюро из Татарстана создадут проекты в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда», инициированный Презединтом РФ Владимиром Путиным) и Программы развития общественных пространств РТ.

Еще одним направлением работы станет разработка заявок на Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений. Команда Татарстана выиграла в общей сложности более 2 млрд рублей федеральных средств в рамках этого конкурса начиная с 2018 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие новые набережные, парки и дворы благоустроят в Татарстане в 2023 году.