В Татарстане объявлен конкурс на должность председателя Верховного суда РТ

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила о начале приема документов кандидатов на должность председателя Верховного суда РТ. Информация об этом появилась на сайте коллегии.

Отмечается, что последний день приема документов – 30 октября 2023 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Напомним, что председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов ушел в отставку в мае 2023 года. В июле его назначили председателем Конституционного совета республики.