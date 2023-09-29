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В Татарстане объявлен конкурс на должность председателя Верховного суда РТ
Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила о начале приема документов кандидатов на должность председателя Верховного суда РТ. Информация об этом появилась на сайте коллегии.
Отмечается, что последний день приема документов – 30 октября 2023 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Напомним, что председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов ушел в отставку в мае 2023 года. В июле его назначили председателем Конституционного совета республики.
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