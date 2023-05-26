«Преданность идеалам правосудия»: глава Верховного суда РТ ушел в почетную отставку

В почетную отставку со своего поста сегодня ушел председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов. Его трудовой путь в судебной системе — пример и вдохновение для молодого поколения юристов, заявил в ходе церемонии Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Ильгиз Идрисович, хочу выразить искреннюю признательность за ваш неоценимый вклад в развитие судебной системы республики. То, как вы служили закону, — пример высочайшего профессионализма, добросовестного и ответственного подхода к своему делу. Открытое судебное заседание по уголовному делу под вашим председательством, проведенное на стадионе в Набережных Челнах в начале вашей работы в Верховном суде республики в 1989 году, стало хрестоматийным», — отметил Рустам Минниханов.

По его словам, за долгие годы работы Ильгиз Гилазов стал неоспоримым авторитетом в деле защиты прав и свобод граждан.

«Ваша преданность идеалам правосудия, мастерство в решении сложных дел, способность критически мыслить и принимать взвешенные решения — сегодня всё это вдохновляет молодое поколение юристов неукоснительно соблюдать высочайшие стандарты профессии и этические нормы», — обратился к участникам церемонии Раис РТ.

Руководитель республики перечислил свое видение результатов работы Ильгиза Гилазова на своем посту — по его мнению, это рост авторитета судебной власти и повышение доверия граждан к судебной системе.

«Под вашим руководством коллектив Верховного суда РТ продолжал динамично развиваться и зарекомендовал себя как слаженная команда профессионалов. Неравнодушным отношением к проблемам людей вы снискали уважение среди своих коллег. Уверен, что ваш опыт и знания получат новое применение», — заключил Рустам Минниханов, пожелав Ильгизу Гилазову успехов во всех начинаниях и крепкого здоровья.

По окончании своей речи Раис Татарстана наградил Ильгиза Гилазова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награда была вручена за особый вклад в укрепление законности и правопорядка, за защиту прав и законных интересов граждан, а также за многолетний плодотворный труд.

В своем ответном слове председатель Верховного суда РТ поблагодарил коллег по судейскому корпусу и руководство республики за конструктивную многолетнюю работу.

«Я благодарен судьбе за то, что родился, живу и работаю в Татарстане. Благодарен за то, что всю жизнь занимался очень ответственным и интересным делом — не просто правоприменением, но и восстановлением справедливости, разрешением конфликтных ситуаций. Мне представилась возможность руководить судебной системой нашей республики, улучшать работу во всех сферах ее функционирования — в судопроизводстве, кадровой политике, строительстве, общественной жизни и многом другом», — подчеркнул Гилазов.

По его словам, особенно важной в его работе была поддержка со стороны органов власти республики.

«Без поддержки политического руководства нашей республики — первого Президента РТ Минтимера Шариповича [Шаймиева], Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича [Минниханова] и других руководителей — сложно было бы решать большие и значимые проекты в судебной системе. Большое вам спасибо», — резюмировал Ильгиз Гилазов.