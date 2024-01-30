В Татарстане обучили больше тысячи человек на помощника фельдшера

Больше тысячи татарстанцев стали помощниками фельдшера. Об этом на пресс-конференции в КГМУ рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«На помощника фельдшера мы обучили 1043 человека. Специалисты подготовлены, они сдали экзамен. Это большое подспорье фельдшерам на местах», – отметил замминистра.

Напомним, что министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин еще летом рассказывал, что по плану в каждом ФАПе Татарстана должен появиться помощник фельдшера.

«В обязанности помощника фельдшера будут включены компоненты цифровизации, то есть надо будет работать с интернетом. Он будет вносить показатели, которые будут передаваться участковому терапевту в ЦРБ, это показатели уровня сахара, артериального давления, пульса, сатурация, электрокардиограмма», – заметил министр.