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В Татарстане обучат 1600 сельских жителей для помощи фельдшерам
В каждом ФАПе Татарстана появится помощник фельдшера, для этого планируется обучить 1600 сельских жителей. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.
«Это так называемая младшая медицинская сестра, которая в тех местах, где есть ФАП, заполнит кадровый дефицит фельдшеров и начнет работу после короткого курса обучения определенным навыкам в течении шести месяцев», – рассказал глава ведомства.
Эту практику Татарстан увидел у коллег из Оренбургской области, и некоторые ее части Минздрав решил перенять.
Обучение начнется уже в сентябре в медицинских колледжах. Из каждого села, где есть фельдшерско-акушерский пункт, направят одного кандидата. Предпочтительно, чтобы это была молодая девушка, однако в Минздраве рассмотрят все варианты, по полу и возрасту ограничений нет.
После обучения они будут готовы работать как вместе с фельдшером, так и без него.
«В обязанности помощника фельдшера будут включены компоненты цифровизации, то есть надо будет работать с интернетом. Он будет вносить показатели, которые будут передаваться участковому терапевту в ЦРБ, это показатели уровня сахара, артериального давления, пульса, сатурация, электрокардиограмма», – заметил министр.
В этом году в Татарстане запланировано строительство 22 фельдшерско-акушерских пунктов, офиса врача общей практики в поселке Чебакса, а также капитальный ремонт двух учреждений, отчитался министр.
Подробнее о том, какие больницы начнут строить в Татарстане уже в следующем году – читайте на «Татар-информ».
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