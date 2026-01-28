news_header_top
СВО 28 января 2026 15:32

В Татарстане обсуждают квоту в 1% для трудоустройства ветеранов боевых действий

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На заседании рабочей группы Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам, прошедшем в Министерстве юстиции Татарстана, обсудили проект закона о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

В случае принятия новеллы будет установлена квота в размере 1% от среднесписочного количества работников для организаций с численностью сотрудников более 200 человек, осуществляющих деятельность на территории Татарстана.

Документом предусмотрено, что квота будет считаться выполненной при наличии трудового договора между ветераном боевых действий и работодателем или при заключении соглашения о трудоустройстве ветерана с иной организацией (включая общественные объединения инвалидов).

«Проект закона разработан в целях создания дополнительных гарантий занятости для граждан, имеющих статус ветеранов боевых действий», – было отмечено во время заседания, которое провел первый заместитель министра юстиции РТ Илья Гомзик.

Работодателям, выполняющим установленные квоты, предполагается предоставлять приоритетное право на получение инвестиций из республиканского бюджета. По данным Татарстанстата, нововведение затронет примерно 875 работодателей республики.

За нарушение требований по квотированию планируется установить административную ответственность в Кодексе РТ об административных правонарушениях.

«Реализация законопроекта будет способствовать успешному трудоустройству граждан из числа ветеранов боевых действий», – выразили уверенность участники заседания.

По итогам обсуждения законопроекта было принято решение о выявлении позиции по нему Министерства труда и социальной защиты России, отметили в Минюсте РТ.

Ранее, в начале декабря, документ был направлен на антикоррупционную экспертизу.

