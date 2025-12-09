В Татарстане планируют ввести квоту для приема на работу ветеранов боевых действий

В Татарстане для работодателей, у которых трудятся более 200 сотрудников, установят квоту для приема на работу ветеранов боевых действий в размере 1% от среднесписочной численности работников.

Проект соответствующего республиканского закона разработал Минтруд РТ. Пока документ проходит антикоррупционную экспертизу.

«Размер квоты для приема на работу граждан из числа ветеранов боевых действий для различных видов экономической деятельности, различных муниципальных образований Республики Татарстан не дифференцируется», – отмечается в проекте новеллы.

При расчете численности работников для исчисления квоты предполагается рассматривать среднесписочное количество сотрудников за предыдущий квартал.

Сотрудники филиалов и представительств, расположенных в других регионах, учитываться не будут.

В свою очередь квота для филиалов и представительств компаний, зарегистрированных в других субъектах Федерации, будет рассчитываться по общим правилам.

При планировании квоты планируется учитывать количество рабочих мест, уже занятых работниками, которые считаются ветеранами боевых действий.

Округление дробного числа при расчете численности сотрудников будет производиться в сторону уменьшения до целого значения.

Помимо прочего, в среднесписочную численность работников органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций не предполагается включать должности, которые замещаются путем избрания на должность, избрания по конкурсу на замещение должности, назначения на должность или утверждения в должности.