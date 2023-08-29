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В Татарстане образованы новые охотничьи угодья
Новые охотничьи угодья (охотничьи хозяйства) «Хузангаевское» и «Тургай» созданы в Алькеевском и Ютазинском районах Татарстана соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
В связи с этим изменены границы общедоступных охотничьих угодий на территории этих районов. Узнать границы можно на сайте ведомства.
В госкомитете при этом обратили внимание на то, что разрешения, выданные на добычу копытных животных и пернатой дичи, будут действовать в том числе и во вновь образованных охотхозяйствах.
Однако разрешения на добычу пушных животных, планируемые к выдаче на предстоящий сезон охоты в общедоступные охотничьи угодья Алькеевского и Ютазинского районов, не будут иметь силы на территории новых охотугодий.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане открылся сезон охоты на гусей, уток и лысух с подружейными собаками.
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