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В Татарстане открылся сезон охоты на гусей, уток и лысух с подружейными собаками
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Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам
С сегодняшнего дня в Татарстане открывается сезон охоты на водоплавающую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
Охотничий сезон продлится до 5 декабря. В ведомстве пояснили, что, согласно правилам, к водоплавающей дичи относятся гуси, утки и лысуха.
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