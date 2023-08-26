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Общество 26 августа 2023 06:10

В Татарстане открылся сезон охоты на гусей, уток и лысух с подружейными собаками

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В Татарстане открылся сезон охоты на гусей, уток и лысух с подружейными собаками
Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

С сегодняшнего дня в Татарстане открывается сезон охоты на водоплавающую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Охотничий сезон продлится до 5 декабря. В ведомстве пояснили, что, согласно правилам, к водоплавающей дичи относятся гуси, утки и лысуха.

#Сезон охоты
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