В Татарстане обновят 15 почтовых отделений, расположенных в сельской местности

В Татарстане отремонтируют 15 почтовых отделений, расположенных в сельской местности. Об этом сообщил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями республиканских, городских и районных СМИ, журналистами федеральных изданий, работниками масс-медиа по случаю Дня печати РТ.

«В текущем году обновим 15 почтовых отделений в 14 муниципальных районах. Не секрет, что в последние годы сельским почтовым отделениям уделялось недостаточно внимания. А ведь эти социальные объекты имеют важное значение для людей, проживающих вдалеке от города, районного центра», – сказал глава парламента.

Мухаметшин уточнил, что планируется капремонт и техоснащение почтовых отделений с возможностью продавать лекарства, прессу и оказывать госуслуги.

«В начале мая с коллегами по “Единой России” обсудили вопросы реализации партпроекта по модернизации отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности», – отметил он.