Фарид Мухаметшин – журналистам: «В информационном противоборстве вы – наша главная опора»

В современных условиях важно, чтобы средства массовой информации взвешенно и ответственно отражали объективную реальность. Об этом заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями республиканских, городских и районных СМИ, журналистами федеральных изданий, работниками масс-медиа по случаю Дня печати РТ.

«Ждем, что каждый из вас на информационном поле будет действовать не в погоне за рейтингами и красивой картинкой, а четко и честно, взвешенно и ответственно отражая объективную реальность. Принимая во внимание новые вызовы, с которыми столкнулась Россия, как никогда важным становится противостояние различным фальсификациям и откровенным провокациям. И в этом информационном противоборстве вы – наша главная опора», – сказал глава парламента собравшимся.

Мухаметшин заметил, что напряженная международная ситуация, специальная военная операция на Украине, санкции доминируют в новостных лентах. Он добавил, что на законодательном уровне федеральным центром приняты меры, направленные на противодействие фейковым новостям – «ложной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений и создающей угрозу для безопасности».

По словам Председателя Госсовета, в сложившихся условиях многим изданиям пришлось адаптироваться к новым реалиям. «Традиционные модели и формы работы продолжают претерпевать серьезные изменения – неотъемлемой частью становятся онлайновые, мобильные каналы доставки контента, прямая коммуникация с читателями через действующие социальные сети», – подчеркнул он.