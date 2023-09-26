В Казани разработали программу по укреплению гражданского согласия на период до 2030 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана подготовили муниципальную программу по укреплению гражданского согласия в городе на период 2024–2030 годов. Проект постановления исполкома Казани пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Составители программы рассчитывают, что в 2030 году доля казанцев, оценивающих межнациональные отношения в городе как благоприятные, увеличится с нынешних 72,75 до 72,9%, а рассматривающих таким образом межрелигиозные отношения — с 68,25 до 69%.

Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности должен вырасти с 62 до 62,75%. В свою очередь доля удовлетворенных реализацией своих этнокультурных потребностей жителей Казани должна увеличиться с 68,8 до 70,1%.

Соответственно, предполагается, что численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие проживающих здесь народов и поддержку языкового многообразия, вырастет с 500 тыс. год до 700 тыс. Долю книг на языках народов РТ и РФ, кроме русского, в фондах общедоступных библиотек города планируется нарастить с 9,7 до 10%.

Реализация программы обойдется более чем в 34,4 млн рублей за семь лет. В 2024 году из городского бюджета выделят 4 млн 820 тыс. рублей, в 2027-м — 5 млн 350 тыс., а во все остальные годы траты будут составлять по 4 млн 850 тыс. рублей.

Среди задач программы фигурируют обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, содействие сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, формирование общероссийской гражданской и татарстанской идентичности и воспитание культуры межнационального общения.

Кроме того, в числе задач упомянуты сохранение и поддержка русского языка как государственного языка РФ и языка межнационального общения, создание условий для сохранения, изучения и развития родных языков, обеспечение паритетного функционирования государственных языков РТ, создание условий для сохранения и поддержки этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих в Казани.

Добиваться достижения поставленных целей предполагается с помощью организации различных курсов для муниципальных служащих, проведения конкурсов (в том числе — «Лучшие культовые объекты Казани» и «Саумы, Казан!» / «Здравствуй, Казань!»), закупки национальных музыкальных инструментов и художественной литературы для библиотек. Предусмотрен и ежемесячный мониторинг религиозной ситуации.

Помимо этого, запланированы мероприятия по случаю Международного дня родного языка (21 февраля), Дня родного языка (26 апреля) и Дня русского языка (6 июня), организация конкурсов «Татар кызы», «Татар егете» и «Добрый молодец», «Красна девица», проведение курсов татарского языка, спортивных и хореографических занятий на татарском языке.