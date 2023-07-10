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В Татарстане обнаружили тело мужчины, который выпал в Волгу после столкновения лодок
Сегодня в Верхнеуслонском районе Татарстана было обнаружено тело пожилого мужчины, который 4 июля упал в воду после того, как в его резиновую лодку врезалась лодка моторная, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В районе деревни Захваткино в реке Волга спасатели ЗПСО№2 вместе с родственниками погибшего извлекли тело из воды. Мужчина был обнаружен в четырех километрах вниз по течению от места происшествия.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате столкновения лодок возле Займищенского автомоста в воду упал 75-летний рыбак. На месте были развернуты поисковые работы.
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