Жителям Татарстана рассказали, как избежать отравлений грибами

В Татарстане вовсю продолжается грибной сезон. Так, леса в Зеленодольске, по словам грибников, просто усыпаны грибами.

При этом Роспотребнадзор предупреждает татарстанцев: в это время люди чаще отравляются. В связи с этим жителям республики дали несколько рекомендаций о том, как избежать неприятных последствий, пишет «Татарстан 24».

Первое: не берите незнакомые, переросшие и старые грибы. Также специалисты рекомендуют срезать грибы с ножкой и в этот же день их перебирать. Второе: собирать грибы следует только в экологически чистых местах. И финальное: если вы хотите купить грибы, то покупайте их в местах, где такую продукцию проверяют перед продажей.