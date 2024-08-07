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Жителям Татарстана рассказали, как избежать отравлений грибами
В Татарстане вовсю продолжается грибной сезон. Так, леса в Зеленодольске, по словам грибников, просто усыпаны грибами.
При этом Роспотребнадзор предупреждает татарстанцев: в это время люди чаще отравляются. В связи с этим жителям республики дали несколько рекомендаций о том, как избежать неприятных последствий, пишет «Татарстан 24».
Первое: не берите незнакомые, переросшие и старые грибы. Также специалисты рекомендуют срезать грибы с ножкой и в этот же день их перебирать. Второе: собирать грибы следует только в экологически чистых местах. И финальное: если вы хотите купить грибы, то покупайте их в местах, где такую продукцию проверяют перед продажей.
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