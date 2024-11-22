В Татарстане объем выдачи льготной ипотеки за месяц упал на 32%

В Татарстане в октябре 2024-го было выдано ипотечных кредитов на сумму 6,15 млрд рублей. Это на 32% меньше, чем в сентябре того же года, следует из аналитики РБК.

Причем республика заняла 7 место в списке регионов России по наибольшему снижению объемов выдачи льготных ипотек. Сильнее всего выдача ипотечных кредитов по всем льготным программам в октябре сократилась в Якутии (-50% за месяц, до 2,42 млрд рублей). Далее идут Калининградская область (-38%, до 0,93 млрд рублей), Республика Чувашия (-36%, до 1,14 млрд) и Пензенская область (-36%, до 1,02 млрд рублей).

Также сильно упал объем выдачи льготных ипотек в Новосибирской области (-35% за месяц, до 3,98 млрд рублей), Краснодарском (-34%, до 6,62 млрд рублей), Красноярском (-32%, до 3,18 млрд рублей), Ставропольском (-30%, до 2,26 млрд рублей) и Забайкальском (-29%, до 1,73 млрд рублей) краях.

Интересно, что в Москве объем выдачи льготных ипотек за месяц упал всего на 10%, или до 23,62 млрд рублей, а в Санкт-Петербурге – на 18%, до 10,98 млрд рублей.

Ранее были названы районы Казани с наиболее значительным ростом арендных ставок за год.