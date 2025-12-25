В Татарстане объем контейнерных грузоперевозок увеличился на 21%

В Татарстане объем перевозки грузов в контейнерах в этом году достиг 2 млн тонн, что на 21% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель главного инженера Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Евгений Ананьин.

«Это не предел. Контейнерные перевозки сегодня переживают масштаб своего развития. Сегодня в контейнерах перевозят зерно, сыпучий груз – инертный материал, наливной груз. Взаимодействие с железными дорогами дружественных стран позволяет развивать именно этот вид перевозок. Причем их потенциал еще до конца не реализован. Здесь есть над чем работать и куда развиваться», – заявил он.

Ананьин отметил, что за 11 месяцев в Татарстане сформировано 122 контейнерных поезда и шесть грузовых экспрессов. Они перевезли более 200 тыс. тонн грузов, что в девять раз больше показателя аналогичного периода прошлого года.

«В этом году с полигона дороги отправили более тысячи графиковых поездов. Реализовали 13 новых направлений для контейнерных поездов, в том числе разработаны маршруты перевозок по графику в Новороссию. То есть поезда отправляются не по мере накопления груза, а по графику, как пассажирские», – подчеркнул заместитель главного инженера ГЖД.

По его словам, лидерами по увеличению объемов поставок стали Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Тунис, Южная Африка, Мексика и Египет.

Ананьин добавил, что в этом году погрузка на Горьковской железной дороге составит более 26 млн тонн. Достигнуты рекордные показатели за прошедшие пять лет по погрузке нефтепродуктов и контейнерных перевозок, а также зерна, рассказал он.

«Перевозка зерновой продукции в последнее время имеет стабильный рост. Есть спрос на нашу продукцию. Это позволяет нашей экономике активно развиваться. Все запланированные перевозки зерна были оперативно отработаны», – заметил заместитель главного инженера ГЖД.

Кроме того, в Татарстане реализован новый маршрут «грузового экспресса» для перевозки зерна в направление портов Северо-Запада для экспортных отправок.

Для работы с грузами в Татарстане активно используется терминал станции Тихорецкая. В январе-ноябре этого года на нем обработано более 662 тыс. тонн грузов. Всего терминалы Горьковской железной дороги обработали свыше 4,3 млн тонн грузов в январе-ноябре этого года.