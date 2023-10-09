Центр научно-технической информации Татарстана будет реорганизован

Татарстанский центр научно-технической информации будет реорганизован в Центр научно-технической информации РТ. Постановление Кабинета Министров Татарстана подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

«Принять предложение Министерства экономики Республики Татарстан о реорганизации государственного унитарного предприятия Республики Татарстан „Татарстанский центр научно-технической информации“ в форме преобразования его в государственное автономное учреждение „Центр научно-технической информации Республики Татарстан “», — сказано в тексте постановления.

Теперь учредителем центра станет Минэкономики РТ, а имущество перейдет в собственность Минземимущества РТ. Финансирование учреждения будет осуществляться из республиканского бюджета. На реорганизацию отведено 90 дней, штат будет состоять из 26 работников.

Татарстанский ЦНТИ был создан еще в 1957 году в рамках создания общесоюзной научно-технической информационной сети. Сейчас генеральным директором центра является Арсен Савва, среди сотрудников насчитывается семь кандидатов наук.

Обновленный центр будет нацелен в том числе на содействие в реализации научно-технологической продукции в Татарстане и России в целом, координацию участников информационной и технологической коммуникаций в сфере инвестиций и инноваций, развитие рынка интеллектуальной собственности в регионе.