В Татарстане новая неделя начнется с дождей, гололеда, тумана и сильного ветра

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 13 ноября, в Татарстане ожидается достаточно теплая, но влажная и неустойчивая погода. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Небо над республикой останется облачным. Утром вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега, местами образуется гололед и вновь опустится туман. Днем прогнозируются небольшие (в том числе в Казани) и умеренные дожди.

Юго-восточный и южный ветер силой от 7 до 12 м/с кое-где, в том числе в столице РТ, будет усиливаться порывами до 15–18 м/с. В утренние часы на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Температура воздуха по региону в светлое время суток составит от 4 до 9 градусов тепла (в Казани — от +7 до +9 градусов), отмечают метеорологи.

Во вторник, 14 ноября, в Татарстане будет облачно с прояснениями. Продолжатся небольшие дожди (ночью местами умеренные). Ночные порывы юго-западного ветра не превысят 15 м/с. Температура воздуха будет равняться от +1 до +6 градусов ночью и от +3 до +8 градусов днем.

В среду, 15 ноября, в республике сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью местами кое-где еще возможны небольшие дожди, днем — без существенных осадков. Юго-западный ветер порой будет усиливаться порывами до 12 м/с. Температурный фон опустится: в темное время суток столбики термометров опустятся до 2 градусов ниже нуля, в светлое — воздух прогреется до +1, +6 градусов.