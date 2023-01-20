В Татарстане ночью опять ожидается до 22 градусов мороза

Завтра, 21 января, в Татарстане сохранится умеренно морозная погода, температурный фон вновь немного понизится. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Существенные осадки маловероятны. Будет дуть умеренный юго-восточный и южный ветер. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по региону составит от -11 до -16 градусов, а при прояснениях — и до 19, 22 градусов мороза (в Казани — от -11 до -13 градусов). Днем воздух прогреется до -6, -11 градусов (в столице РТ — до -7, -9 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что умеренно морозная погода в Татарстане сохранится минимум до вторника, 24 января.