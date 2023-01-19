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Ру Тат
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Общество
19 января 2023  19:36

Умеренно-морозная погода в Татарстане сохранится до вторника

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В ближайшие дни в Татарстане ожидается умеренно-морозная погода. Осадки в эти дни маловероятны, лишь 20 января возможен небольшой снег, сообщает Гидрометцентр РТ.

21 и 22 января в республике ожидается до 9–15 градусов мороза ночью, местами — до −19, а днем — от 5 до 10 градусов ниже нуля.

Предварительно, в понедельник и вторник столбики термометров покажут от −14 до −19 градусов ночью и от −6 до −11 градусов днем. Осадков в эти дни по-прежнему не ожидается.

#прогноз погоды #мороз
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