Умеренно-морозная погода в Татарстане сохранится до вторника

В ближайшие дни в Татарстане ожидается умеренно-морозная погода. Осадки в эти дни маловероятны, лишь 20 января возможен небольшой снег, сообщает Гидрометцентр РТ.

21 и 22 января в республике ожидается до 9–15 градусов мороза ночью, местами — до −19, а днем — от 5 до 10 градусов ниже нуля.

Предварительно, в понедельник и вторник столбики термометров покажут от −14 до −19 градусов ночью и от −6 до −11 градусов днем. Осадков в эти дни по-прежнему не ожидается.