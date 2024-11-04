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Роспотребнадзор проверит школы и детские сады после выявления вируса Коксаки
Роспотребнадзор проверит процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после выявления вируса Коксаки в регионах РФ.
Как сообщает ТАСС, утренние фильтры подразумевают проверку на наличие признаков заболевания, таких как температура, кашель, насморк и другие.
Если что-то из этого замечают, то ребенок изолируется от коллектива до выздоровления, чтобы избежать распространения инфекции.
Ранее появилась информация, что люди массово жалуются на вирус Коксаки в российских детских учреждениях, о случаях заболевания детей сообщалось в Московской, Владимирской областях и Краснодарском крае.
Вирус Коксаки сопровождается температурой и сыпью, источником инфекции является только человек.
Вирус в основном заражает маленьких детей при попадании с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.
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