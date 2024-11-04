news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 4 ноября 2024 15:14

Роспотребнадзор проверит школы и детские сады после выявления вируса Коксаки

Скопировать ссылку

Роспотребнадзор проверит процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после выявления вируса Коксаки в регионах РФ.

Как сообщает ТАСС, утренние фильтры подразумевают проверку на наличие признаков заболевания, таких как температура, кашель, насморк и другие.

Если что-то из этого замечают, то ребенок изолируется от коллектива до выздоровления, чтобы избежать распространения инфекции.

Ранее появилась информация, что люди массово жалуются на вирус Коксаки в российских детских учреждениях, о случаях заболевания детей сообщалось в Московской, Владимирской областях и Краснодарском крае.

Вирус Коксаки сопровождается температурой и сыпью, источником инфекции является только человек.

Вирус в основном заражает маленьких детей при попадании с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100