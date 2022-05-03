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Ру Тат
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Общество
3 мая 2022  12:09

«Лучший отдых — в лесу!»: Минниханов поделился фотографией с прогулки на природе

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился в Telegram-канале фотографией со своей прогулки в лесу. На ветках деревьев уже немного прорезается листва, а в солнечных лучах греется один из первых весенних первоцветов — ветреница лютичная.

«Лучший отдых — в лесу!» — подписал фотографию руководитель республики. 

Он рассказал, что в детстве отец всегда брал его с собой на такие прогулки.

Подписчики поддержали мысль о том, что такое времяпровождение — хороший отдых. Некоторые же напомнили о том, что нужно опасаться клещей. 

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