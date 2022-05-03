Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился в Telegram-канале фотографией со своей прогулки в лесу. На ветках деревьев уже немного прорезается листва, а в солнечных лучах греется один из первых весенних первоцветов — ветреница лютичная.

«Лучший отдых — в лесу!» — подписал фотографию руководитель республики.

Он рассказал, что в детстве отец всегда брал его с собой на такие прогулки.

Подписчики поддержали мысль о том, что такое времяпровождение — хороший отдых. Некоторые же напомнили о том, что нужно опасаться клещей.