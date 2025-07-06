news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 июля 2025 06:05

В Татарстане немного понизится температурный фон, прекратятся грозы

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане немного понизится температурный фон, прекратятся грозы
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 6 июля, в Татарстане ожидается небольшое понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Еще возможные ночью кратковременные дожди и грозы (с усилениями ветра до 15–20 м/с) прекратятся днем.

При этом утром местами, включая Казань, задержится опустившийся в ночные часы туман.

Западный и северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с кое-где, в том числе в столице РТ, будет усиливаться порывами до 14 м/с.

Температура воздуха по региону в светлое время суток составит от +18 до +23 градусов (в Казани – от +20 до +22 градусов).

#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов рассказал, что в РТ вручат микроавтобусы семьям с десятью и более детьми

Минниханов рассказал, что в РТ вручат микроавтобусы семьям с десятью и более детьми

5 июля 2025
Миссия Минниханова, фактор Эрдогана, сила Путина и подготовка к выборам: акценты недели

Миссия Минниханова, фактор Эрдогана, сила Путина и подготовка к выборам: акценты недели

5 июля 2025