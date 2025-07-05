Кратковременные дожди, грозы и температура до +26 градусов ожидаются в Татарстане 5 июля
В Татарстане 5 июля сохранится неустойчивая погода. По данным Гидрометцентра РТ, в течение дня ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, локально возможен град. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется туман.
Ветер западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов.