Кратковременные дожди, грозы и температура до +26 градусов ожидаются в Татарстане 5 июля

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане 5 июля сохранится неустойчивая погода. По данным Гидрометцентра РТ, в течение дня ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, локально возможен град. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется туман.

Ветер западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов.