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Общество 5 июля 2025 06:00

Кратковременные дожди, грозы и температура до +26 градусов ожидаются в Татарстане 5 июля

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Кратковременные дожди, грозы и температура до +26 градусов ожидаются в Татарстане 5 июля
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане 5 июля сохранится неустойчивая погода. По данным Гидрометцентра РТ, в течение дня ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, локально возможен град. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется туман.

Ветер западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов.

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