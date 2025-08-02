В Татарстане некоторые овощи подешевели более чем на 12% за прошлую неделю

В Татарстане свекла подешевела на 13,8%, или почти на 10 рублей, за период с 21 по 28 июля. Также существенно за минувшую неделю снизилась в цене морковь – на 12,8%, или на 9 рублей, картошка – на 10,5%, или на 8 рублей, и капуста – на 10%, или на 5 рублей. Такие данные следуют из статистики Татарстанстата.

На 5,4%, или на 4 рубля, снизились в цене огурцы, а помидоры стали дешевле на 7%, или на 12 рублей.

Яйца (10 шт.) подешевели в Татарстане на 5,6%, или на 3,4 рубля. Рис, пшено и гречка стали дешевле на 0,2% и 0,7% соответственно.

Сильнее всего из продовольственных товаров в республике подорожали овощные консервы для детского питания – 2,8%, творог – 2%, свинина – 1,8%, баранина – 1%.

Ранее сообщалось, что в России впервые с начала сентября 2024 года зафиксировали снижение потребительских цен. За период с 15 по 21 июля цены снизились 0,05%, следует из данных Росстата. Как объяснил экономист Денис Ракша, причиной снижения цен стал переизбыток овощей и фруктов на рынке в силу сезонного сбора урожая.