В Татарстане недостаток кислорода в озере мог стать причиной массового мора рыбы

Причиной массового мора рыбы в Лениногорском районе Татарстана мог стать недостаток кислорода. На это обратили внимание участники группы «Челнинские рыбаки» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители Лениногорска обеспокоены возможными последствиями случившегося. «Обращались в администрацию. Сказали, что взяли воды на пробы, но ниче не изменилось, никаких новостей. Тухляком воняет очень сильно, не представляю как живут владельцы домов, которые располагаются в непосредственной близости к озеру», — заметил один из них в записи, размещенной в группе (здесь и далее особенности авторской орфографии и пунктуации преимущественно сохранены — прим. Т-и).

Предположение о связи гибели рыбы и недостатка кислорода высказали в местной администрации, но оно показалось лениногорцу неубедительным. «Было сказано, что скорее всего, рыба умерла из-за недостатка кислорода, однако, зимой ежедневно на этом озере сидели рыбаки <…>», — написал он.

Однако большинство участников группы поддержали именно эту версию. «Откуда взяться кислороду в озере? А если учесть, что прошедшим летом, подводная растительность, бурно развивалась из-за высоких летних температур и соответственно их массового гниения в зимний период, в воде подо льдом содержится огромное количество CO2. И рыбе просто нечем дышать... Если нет притока свежей воды?», — пояснил один из рыбаков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что причину замора рыбы в пруду Лениногорского района Татарстана выясняют экологи. Инспекторы Минэкологии РТ отобрали пробы воды, чтобы определить возможное превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Обращение по факту гибели водных биологических ресурсов направлено в Средневолжское территориальное управление Росрыболовства.