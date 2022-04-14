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Ру Тат
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Экология
14 апреля 2022  16:16

Экологи проводят проверку по жалобе на замор рыбы в пруду Татарстана

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Причину замора рыбы в пруду Лениногорского района Татарстана выясняют экологи. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Специалисты выехали по обращению жителей, которые сообщили о гибели рыбы. В ходе обследования пруда этот факт подтвердился, вдоль правого берега пруда экологи зафиксировали множество мертвой рыбы», – сказано в сообщении.

Инспекторы отобрали пробы воды, чтобы определить возможное превышение предельно-допустимых концентраций. Обращение по факту гибели водных биологических ресурсов направлено в Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству для принятия соответствующих мер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экологи провели проверку по жалобе жителей Тукаевского района Татарстана, сообщивших о нефтяных пятнах на Каме. Установлено, что произошла разгерметизация нефтедобывающей скважины месторождения Первомайское НГДУ „Прикамнефть“ ПАО „Татнефть“ им. В.Д. Шашина.

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