Экологи проводят проверку по жалобе на замор рыбы в пруду Татарстана

Причину замора рыбы в пруду Лениногорского района Татарстана выясняют экологи. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Специалисты выехали по обращению жителей, которые сообщили о гибели рыбы. В ходе обследования пруда этот факт подтвердился, вдоль правого берега пруда экологи зафиксировали множество мертвой рыбы», – сказано в сообщении.

Инспекторы отобрали пробы воды, чтобы определить возможное превышение предельно-допустимых концентраций. Обращение по факту гибели водных биологических ресурсов направлено в Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству для принятия соответствующих мер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экологи провели проверку по жалобе жителей Тукаевского района Татарстана, сообщивших о нефтяных пятнах на Каме. Установлено, что произошла разгерметизация нефтедобывающей скважины месторождения Первомайское НГДУ „Прикамнефть“ ПАО „Татнефть“ им. В.Д. Шашина.