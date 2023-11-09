В Татарстане не зафиксировали фатального оттока айтишников после начала СВО

Татарстан переманивает айтишников из других регионов, миграционный отток чуть не погубил еще не открытый ИТ-парк им. Б. Рамеева, светит ли ИТ-сфере новая господдержка в Татарстане. Ответы на эти вопросы прозвучали на пресс-конференции в Госсовете Татарстана, посвященной развитию МСБ в сфере создания цифровых технологий.

Еще с марта 2022 года Россия начала поддерживать ИТ-специалистов, чтобы прекратить утечку мозгов в связи с началом СВО. Об этом сказал председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин.

Напомним, что в 2022 году Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки ИТ-отрасли. Так, российские IT-компании оказались освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами сроком на три года.

В Татарстане же действует дополнительная программа поддержки «кITык». Благодаря этому республике удалось привлечь 50 новых ит-компаний. Все они стали резидентами ИТ-парка. К слову, подготовка к открытию нового ИТ-парка началась сразу после начала СВО. Гендиректор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк» Руслан Власов рассказал об опасениях, которые были на тот момент.

«После начала СВО строилась новая площадка [ИТ-парк им. Б. Рамеева]. Мы имели предварительный запрос от ИТ-компаний порядка 200%. После того, как СВО началась, мы думали, как будем заполнять. Но буквально за 6 месяцев мы на 80% загрузили площадку, а на сегодняшний день ИТ-парк на 98,5% загружен. Какие-то ребята уезжают, но сказать, что это фатально, я не могу», — сказал Власов.

Сейчас все три технопарка — два ИТ-парка в Казани и один в Набережных Челнах — загружены почти на 100%. Примерно половина резидентов работает на местах, другая половина находится на «удаленке». Резиденты имеют право получить бронь от частичной мобилизации. Об оттоке кадров сказал и Шафигуллин.

«Сегодня, когда наша страна столкнулась с масштабными вызовами, санкциями и оттоком кадров в ИТ-компаниях, здесь работают более 300 ИТ-компаний. Это только Иннополис» , — заявил Шафигуллин.

Журналисты поинтересовались, есть ли планы по запуску новой программы поддержки айтишников. Ответ дал член комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству, Заслуженный экономист республики Марат Галеев.

«Экономическая политика — это по сути реализация поговорки "Протягивай ноги по длине одеяла". Бизнес всегда будет говорить: давайте 0% сделаем. Можно и так, конечно, но если нет этих возможностей, то это не даст нужного эффекта. Нужно поймать баланс, в этом и есть искусство экономической политики», — сказал депутат Госсовета РТ.