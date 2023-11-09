Татарстану удалось привлечь 50 новых ит-компаний за счет налоговых льгот

Порядка 50 компаний из других регионов России переехали в Татарстан, благодаря налоговым преференциям и господдержке. Об этом сказал гендиректор ИТ-парка Руслан Власов, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Благодаря государственной поддержке, налоговым льготам, программе "кITык", мы порядка 50 компаний привлекли в регион. Поэтому эту программу мы продлили. У нас есть задача привлечь еще больше компаний из других регионов», – сообщил Власов.

По республиканской программе «кITык» налоговая ставка для IT-компаний, работающих в Татарстане и являющихся резидентами ИТ-парка, снижается с 6% до 1%.

В республику удалось привлечь ИТ-компании из Москвы, Пензы, Самары и др. российских городов. В основном они занимаются разработкой программного обеспечения, пояснил Власов.

В ИТ-парке создан отдел, который консультирует ИТ-компании, помогает им подавать заявки на господдержку или налоговые льготы.