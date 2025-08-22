В Татарстане не хватает 3,5 тыс. учителей школ и воспитателей детсадов

В Татарстане на начало прошедшего учебного года потребность в школьных учителях и воспитателях детсадов превысила 3,5 тыс. человек. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в Иннополисе.

Больше всего не хватает учителей в Казани и Набережных Челнах, Высокогорском, Лаишевском и Альметьевском районах, уточнил он.

«Ежегодный выпуск по педагогическим специальностям из вузов и учреждений среднего профессионального образования – более 4 тыс. человек. Но далеко не все из них связывают свою дальнейшую профессиональную карьеру с педагогической деятельностью», – констатировал Хадиуллин.

По его словам, в этой ситуации в республике не полностью используется возможность целевого обучения.

«Только 123 целевых места из почти 600, выделенных на подготовку бакалавров по педагогическим специальностям, были заполнены по итогам приемной кампании этого года», – заметил министр.

Он добавил, что 11 августа вступили в силу поправки в закон об образовании, которые разрешают работать в школе студентам, обучающимся по непедагогическим специальностям. «Надеемся, что эта мера привлечет в наши школы дополнительное число талантливых и мотивированных молодых людей», – заявил глава Минобрнауки.

Хадиуллин заметил, что сохраняется дефицит преподавателей специальных дисциплин, мастеров производственного обучения и в системе среднего профессионального образования.

«К сожалению, в стране практически не осталось вузов, специализирующихся на подготовке кадров для нее. Отчасти решение кадрового дефицита в системе профессионального образования обеспечивается за счет привлечения представителей профильных предприятий и организаций-работодателей», – подчеркнул он.

По мнению министра, в такой ситуации актуальным становится институт наставничества, в рамках которого сотрудники колледжей и работники предприятий, привлекаемые к преподавательской деятельности, могут делиться опытом и помогать друг другу.