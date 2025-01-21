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В Татарстане не хватает 2 тыс. учителей и более тысячи воспитателей
В школах Татарстана не хватает 2 тыс. учителей, в детских садах – более тысячи воспитателей. Об этом сообщил на пресс-конференции в Центре опережающей профессиональной подготовки в Казани министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
Больше всего требуется учителей математики (344 педагогов), русского языка (334), начальных классов (310), иностранного языка (180), физики (124), истории (94), информатики (86) и химии (77). Самая большая потребность в учителях наблюдается в Казани и Набережных Челнах, Нижнекамском, Высокогорском, Лаишевском и Альметьевском районах.
Глава Минобрнауки отметил, что в школы Татарстана в прошлом году пришли работать около тысячи молодых учителей. Однако отток таких специалистов после первого года работы в образовательной организации достигает 23%, в течение трех лет – более 30%.
«Нас эти цифры не радуют, поэтому необходима на федеральном уровне, мы об этом говорили, отдельная программа поддержки молодых учителей. Чтобы они закреплялись, надо изменить закон. Нужно, чтобы было, как раньше: если студенты проходили обучение в вузах республики за счет бюджета, то должны были отрабатывать», – отметил Хадиуллин.
По мнению министра, если не вернуть такую практику, проблема не решится. «Хотя бы в течение трех лет они должны отработать в системе образования. Тогда они останутся, потому что вовлечение в процесс обучения и воспитания интересный», – убежден он.
Молодые учителя в течение трех лет получают надбавку в размере более 3,5 тыс. рублей. «Это не такая большая сумма. Нужно, чтобы они получали хотя бы 7,5 тыс. – 10 тыс. рублей. Этот вопрос мы обсуждаем», – подчеркнул Хадиуллин.
В системе образования Татарстана трудится более 76 тыс. педагогических работников, в том числе свыше 32 тыс. школьных учителей.
Также Хадиуллин рассказал, какая детей мигрантов обучают русскому языку и почему некоторые родители выбирают семейное образование. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».
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