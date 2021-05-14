В Татарстане не планируют вводить новые ограничения из-за Covid-19 в туристический сезон

В Татарстане не планируют вводить дополнительные ограничения из-за Covid-19 в туристический сезон. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«У нас действуют все те ограничения, которые к сегодняшней ситуации являются адекватными. И ужесточать что-либо на сегодня пока показаний никаких нет. В прошлом году у нас также был туристический сезон и мы не видели каких-либо особенностей в части того, чтобы ввести какие-то дополнительные ограничения», — сказала спикер.

Авдонина подчеркнула, что соблюдение обязательных санитарных требований остается. В частности, будет действовать масочный режим в общественных местах, социальная дистанция, обработка контактных поверхностей помещений, обработка рук антисептиками и термометрия. «И, конечно же, вакцинация, — отметила она. — Наряду с воздушно-капельным путем контактный путь также присутствует. И здесь мы должны в части противодействия вирусу действовать на всех направлениях».

По словам замруководителя управления, в Татарстане продолжаются проверки объектов по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

«Проверки бизнеса проводятся. Что касается снятия ограничений, мы будем мониторить ситуацию после майских праздников и смотреть, как пойдет динамика. За неделю проверено 659 объектов бизнеса, нарушения выявлены в 99, что составляет 15%. Ранее было 7 — 8%», — заметила она.

Авдонина добавила, что сотрудники управления также проверили 24 образовательных учреждения, 32 объекта торговли, пять медицинских организаций, 23 общепита, транспортные и промышленные предприятия, объекты бытовых услуг.

«Составлены 52 протокола, штрафы наложены на сумму 298,5 тыс. рублей. После проверок было четыре административных приостановления деятельности — двух объектов общественного питания в Болгаре и двух кафе в Альметьевске», — заключила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане зарегистрирован 21 случай британского штамма Covid-19.