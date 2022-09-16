В 11 регионах России ношение масок снова стало обязательным

Соблюдение масочного режима в общественных местах вновь стало обязательным в 11 регионах России. В остальных субъектах Федерации носить маски необходимо только при посещении медицинских учреждений, сообщает ТАСС.

По данным, предоставленным изданию региональными властями, к ношению масок снова должны вернуться жители Архангельской, Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Смоленской и Ульяновской областей, республик Алтай, Бурятия и Тыва, а также Забайкальского и Хабаровского краев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным 14 сентября заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 50 регионах.