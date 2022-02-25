В Татарстане не планируют в ближайшее время ослаблять Covid-ограничения

В Татарстане не планируют пока дальше ослаблять ограничения, введенные из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В ближайшее время точно нет. Напомню, что у нас сезон острых вирусных респираторных инфекций продолжается по март включительно. Поэтому на сегодня этот вопрос не прорабатывается. Все те ограничения, которые на сегодня есть – адекватны той эпидситуации, которая сегодня у нас складывается. Пока все будет сохраняться», – отметила спикер.

Любовь Авдонина добавила, что снятие ограничений будет возможно, когда ситуация станет стабильной и близкой к снижению заболеваемости.

Заместитель главного санитарного врача республики отдельно ответила на вопрос по разрешению работы кафе и ресторанов ночью.

«Норма не столько введена республикой Татарстан, сколько это все-таки федеральная норма. Вы знаете, что в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской федерации эта норма закреплена. На сегодня зрелищно-развлекательные мероприятия и работа объектов общественного питания с 23.00 до 6.00 запрещена», – рассказала Авдонина.

Представитель республиканского Роспотребнадзора напомнила, что эта норма после последних изменений постановления Кабинета Министров РТ осталась.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказывало о снятии некоторых ограничений в республике.