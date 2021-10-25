В Татарстане не планируют тестировать учащихся на Covid-19 при входе в школу

В Татарстане пока не планируют тестировать школьников на коронавирус Covid-19 при входе в образовательную организацию, как это делается в некоторых других регионах России. Об этом заявила заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина на 26-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Сегодня мы пока не говорим о ПЦР-тестах, потому что в школах очень жестко работает утренний фильтр. Каждый день мы не допускаем до уроков большое количество детей. То есть по республике это получается 300–400 детей. Я имею в виду с нарастанием», — рассказала представитель Минобрнауки.

Асадуллина отметила, что в школах Татарстана во время осенних каникул, которые пройдут с 1 по 7 ноября, будут работать пришкольные лагеря.

«В субботу мы проводим День здоровья. Мы должны почистить все школы, проветрить помещения, чтобы школа была у нас безопасной территорией. В прошлом году все школы, детские сады, колледжи были оснащены бактерицидными облучателями. Мы делаем всё, чтобы инфекция распространялась как можно меньше», — подчеркнула она.