В Татарстане не планируют переводить студентов на дистанционное обучение

Татарстанских студентов не будут переводить на дистанционное обучение. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Не считаю, что нужно на дистант студентов переводить, потому что антиковидные меры должны соблюдаться студентами. Они учатся в масках, в отличие от школьников — они у нас без масок, но в изолированном классе», – отметила спикер.

Также учащиеся университетов республики должны соблюдать социальную дистанцию.

В случае если один студент заболевает, наблюдают за его однокурсниками, их вовремя изолируют от других. Главный санитарный врач считает, что переводить их на дистанционное обучение нет необходимости.

Всего с начала учебного года Covid-19 в Татарстане заболели 16 учащихся вузов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что среди студентов в РТ отмечается очень низкий процент вакцинации – 21%.