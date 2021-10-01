Роспотребнадзор рассказал, какие категории татарстанцев неактивно прививаются от Covid-19

В Татарстане среди некоторых категорий граждан наблюдается довольно низкий уровень вакцинации против коронавируса. Их на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» перечислила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Больше всего специалистов волнует охват вакцинацией пожилых людей старше 65 лет, всего треть из них привились.

«Что касается людей с хроническими заболеваниями, которые относятся к группе риска и которые в первую очередь должны быть вакцинированы, среди них привились только 11%. Это каждый десятый. Это тот пул лиц, который сейчас оказывается на больничной койке», – рассказала спикер.

Главный санитарный врач республики добавила, что в РТ очень низкий процент вакцинации среди студентов – 21%. Также в сфере обслуживания всего 23% привитых, при этом жители контактируют с этими людьми ежедневно.

«Я еще раз обращаю внимание лиц, которые относятся к этим категориям, еще раз призываю сделать выбор в пользу вакцинации и защитить себя не только от болезни, но и от печальных исходов», – посоветовала она.

Марина Патяшина отметила, что среди работников медицины, образования и социальной защиты процент привитых от коронавируса составляет от 60 до 80%.