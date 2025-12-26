news_header_top
Общество 26 декабря 2025 15:56

В Татарстане назвали места, где можно запускать фейерверки в праздники

Фото: © «Татар-информ» / Михаил Захаров

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало перечень площадок, где жители республики смогут безопасно запускать фейерверки в новогодние и рождественские дни.

В Казани для этого выделены четыре территории: участок на Нижней Зареченской дамбе, площадка «Майдан» на улице Гаврилова, зона напротив «Сабантуя» в Березовой роще и пустырь рядом с Казанским ипподромом между зданиями № 24, корпус № 1 по проспекту Камалеева – № 24, корпус № 3 по проспекту Камалеева.

В Набережных Челнах подготовлено шесть мест – среди них территория за стадионом ДЮСШ «Строитель», площадка у городского пляжа на набережной Габдуллы Тукая, несколько участков в районе улицы Раскольникова, территория ипподрома и зона рядом с «Парком Победы» в Новом городе.

Полный список площадок размещен на сайте ГУ МЧС России по республике.

Напомним, с 25 декабря по 11 января в республике действует особый противопожарный режим. Он ограничивает использование пиротехники и усиливает меры пожарной безопасности. В этот период увеличены штрафы за нарушения: для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 60 тысяч, для предпринимателей – до 80 тысяч, а для организаций – до 800 тысяч рублей.

#Новый год #запуск фейерверков #запуск салюта #ГУ МЧС по РТ #Татарстан #новогодние праздники
