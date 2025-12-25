«Одна искра от гирлянды – и все сгорит»: в МЧС рассказали, как не испортить Новый год

О том, как использовать гирлянду, чтобы мерцание праздничных огней не превратилось в языки пламени, а запуск салюта не привел на больничную койку, рассказали сегодня в МЧС. Где можно будет запустить салют и не получить за это штраф и сколько придется заплатить за несоблюдение правил, читайте в материале «Татар-информа».





Пиротехника, гирлянды и прочие новогодние атрибуты порой становятся причиной пожаров и серьезных травм

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пожаров меньше, погибших больше»

Новогодние каникулы – долгожданное время для жителей всей страны. Но, к сожалению, из года в год в праздники случаются и трагедии из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Пиротехника, гирлянды и прочие новогодние атрибуты порой становятся причиной пожаров и серьезных травм. Поэтому МЧС ежегодно усиливает работу в этот период.

О том, как безопасно встретить Новый год, сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Максим Трущин.

«По состоянию на 24 декабря на территории республики произошло 3655 пожаров. Это на 11% меньше, чем за прошлый год. В результате пожаров погибли 122 человека. В прошлом году за такой же период было зафиксировано на 15 случаев меньше. Травмы на пожарах различной степени тяжести получили 167 человек, это на 27 случаев меньше, чем в 2024 году», – привел данные он.

В то же время в новогодние дни количество пожаров каждый год растет – в сравнении с обычными днями их больше на 20%, а количество получивших травмы больше в два раза, добавил Максим Трущин.

«В прошлые новогодние каникулы в республике было зарегистрировано 89 пожаров, в которых погиб один человек и были травмированы пять человек. Основной причиной пожаров в этот период стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования – по этой причине произошло 30% происшествий, еще 30% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем, 23% – из-за неисправности отопительных печей и дымоходов», – привел данные заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ.

С 25 декабря действует особый противопожарный режим

В Татарстане в период новогодних праздников сотрудники МЧС начинают работать в усиленном режиме.

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности новогодних и рождественских мероприятий являются одной из приоритетных задач МЧС России. В связи с чем силы и средства Главного управления и МЧС республики с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года переводятся на усиленный режим несения службы», – рассказал Максим Трущин.

В период действия режима предусмотрено круглосуточное дежурство руководящего состава и усиление боевых расчетов. Будет задействовано более 2 тысяч сотрудников с привлечением более тысячи единиц техники.

«По инициативе Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Кабинетом Министров Республики Татарстан вынесено постановление о введении на территории республики с 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года особого противопожарного режима, которым предусмотрены ограничительные меры по использованию пиротехнических изделий, принятие превентивных мер, направленных на предупреждение пожаров», – заявил он.

Постановление вводит ограничения по применению пиротехники в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и в пределах 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, дорог, объяснил он.

Площадки для салютов и проверка объектов для проведения праздников

«Также рекомендовано создать во всех муниципальных образованиях площадки для применения пиротехнических изделий. По состоянию на 24 декабря в 41 муниципальном образовании создано более 880 приспособленных площадок для запуска пиротехнических изделий гражданами. Указанные площадки должны быть созданы в каждом районе до 25 декабря текущего года», – отметил он.

В Казани такие площадки находятся на Нижней Зареченской дамбе, в районе перекачивающей станции Майдан на улице Гаврилова, в Березовой роще в поселке Мирный, на территории ипподрома между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

Отдельная работы традиционно будет проведена с торговцами пиротехники.

«На сегодняшний день на учет взято 104 объекта реализации пиротехнических изделий. По всем объектам спланированы и в настоящее время проводятся профилактические мероприятия и разъяснительная работа с предпринимателями по правилам продажи и хранения пиротехнических изделий», – отметил Максим Трущин.

Также инспекторы МЧС проведут рейды по местам несанкционированной торговли пиротехникой. Продажа петард и салютов в не предназначенных для этого местах может привести к тому, что пиротехника отсыреет и придет в негодность, а значит, может стать причиной травм и пожаров.

На учет в МЧС взяли 1263 объекта, где будут проводиться новогодние мероприятия, также взяты на учет 192 объекта проведения рождественских мероприятий.

«Во время подготовки к проведению новогодних мероприятий на этих объектах проводятся профилактические мероприятия. Особое внимание уделяется содержанию путей эвакуации, исправности систем пожарной автоматики и систем оповещения людей о пожаре, наличию и исправности противопожарного водоснабжения. Также на объектах проводятся практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара», – добавил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ.

Наказание до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – до 800 тысяч рублей

На время действия особого противопожарного режима в два раза увеличиваются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Для физических лиц наказание может достигать 20 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 800 тыс. рублей.

Максим Трущин напомнил, как выбирать и использовать пиротехнические изделия:

покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах;

запросите сертификат на товар у продавца;

обратите внимание на срок годности, а также на наличие инструкции, целостность упаковки – она не должна быть влажной, с повреждениями.

«Храните фейерверки в сухом месте в оригинальной упаковке. Пиротехнические изделия бытового назначения должны храниться не ближе, чем на расстоянии полуметра от нагревательных приборов. Необходимо исключить попадание на пиротехнические изделия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Не носите их в кармане. Не возите в автомобиле», – посоветовал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ.

Пожарные напоминают, что применять пиротехнику внутри помещений строго запрещено. Также нельзя запускать салюты и петарды из окон или с балконов. То же касается и бенгальских огней – искра от них может стать причиной возгорания, отметил Максим Трущин.

«Мужчина попытался поправить коробку с салютом – один из залпов попал в ему в глаз»

«Для применения пиротехники необходимо выбрать ровную площадку, с учетом радиуса опасных зон. Также рекомендуется присыпать упаковку снегом на две трети, чтобы она не упала, и отойти на безопасное расстояние. И самое главное – соблюдать инструкцию», – подчеркнул он.

Максим Трущин напомнил, что в прошлые новогодние дни от пиротехники пострадали три человека.

«29 декабря 2024 года мужчина решил запустить салют на своей даче, плохо его зафиксировал. Пиротехника наклонилась, заряды начали стрелять в разные стороны, в том числе в сторону дачного дома. Чтобы избежать пожара, мужчина попытался поправить коробку с салютом, в это время один из залпов попал в ему в глаз», – привел пример он.

31 декабря 50-летняя женщина решила запустить салют, держа упаковку в руке, – изделие взорвалось, и она получила травму обеих кистей рук. 13-летний ребенок получил травму живота: прохожие запустили салют, один из залпов попал в него.

«Ежегодно мы фиксируем случаи травмирование граждан от пиротехнических изделий. В связи с этим призываю всех соблюдать меры предосторожности при использовании и хранении пиротехнических изделий», – добавил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ.

Не стоит забывать и о правилах безопасности при использовании гирлянд. Ими сегодня частенько украшают окна, елки и дома с уличной стороны.

«Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов. Электрические гирлянды, которыми украшают елку, должны быть заводского изготовления и иметь сертификат соответствия; Запрещается эксплуатировать гирлянды с поврежденной изоляцией и оголенными участками проводов», – добавил он.

Если вы обнаружили неисправности гирлянды, такие, например, как нагрев и искрение, тут же отключите ее и не используйте до устранения неполадок. Не оставляйте гирлянду включенной на ночь и на то время, пока вас нет поблизости, – пожар может разгореться в считаные секунды даже от небольшой искры.